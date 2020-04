Equities Research Analysts’ Updated EPS Estimates for April, 6th (ADT, AME, BARC, BLNK, BN, CPG, CTTAF, DB, ETSY, FCUUF)

Equities Research Analysts’ updated eps estimates for Monday, April 6th:

Citigroup Inc started coverage on shares of ADT (NYSE:ADT). Citigroup Inc issued a neutral rating on the stock.

AMETEK (NYSE:AME) had its buy rating reaffirmed by analysts at Rosenblatt Securities. They currently have a $90.00 price target on the stock.

Barclays (LON:BARC) had its buy rating reiterated by analysts at Berenberg Bank.

Blink Charging (NASDAQ:BLNK) had its buy rating reiterated by analysts at HC Wainwright. They currently have a $5.00 target price on the stock.

Danone (EPA:BN) had its buy rating reiterated by analysts at JPMorgan Chase & Co..

Compass Group (LON:CPG) had its buy rating reissued by analysts at UBS Group AG. They currently have a GBX 1,705 ($22.43) target price on the stock, down from their previous target price of GBX 2,225 ($29.27).

Continental (OTCMKTS:CTTAF) had its sell rating reissued by analysts at JPMorgan Chase & Co.. The analysts wrote, “NEW YORK (dpa-AFX Analyser) – Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung fur Continental nach zuruckgezogenem Ausblick wegen Covid-19 auf Underweight” mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Conti sei damit der erste im Autosektor, weitere durften folgen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/kro

Veroffentlichung der Original-Studie: 01.04.2020 / 09:02 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2020 / 09:10 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 fur das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.””

Deutsche Bank (NYSE:DB) had its hold rating reiterated by analysts at JPMorgan Chase & Co.. The analysts wrote, “NEW YORK (dpa-AFX Analyser) – Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung fur Deutsche Bank auf Neutral” mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Die grossten denkbaren Risiken durch die Covid-19-Krise seien im europaischen Bankensektor noch nicht eingepreist, wenngleich das Chance-Risiko-Verhaltnis nach dem Kurssturz mittlerweile ausgewogener erscheine, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Der Experte rechnet im Basisszenario nun mit einer schrittweise Erholung von der Virus-Krise und senkte seine Gewinnerwartungen. Werde hingen ein langfristiges Rezessionsszenario angewandt, gabe es fur den Sektor ein weiteres Risiko von 15 bis 20 Prozent. Seine Top Picks” sind KBC, BNP Paribas, BBVA, UBS und Barclays./ajx/misx

Veroffentlichung der Original-Studie: 01.04.2020 / 20:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2020 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 fur das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.””

Deutsche Bank (NYSE:DB) had its sell rating reiterated by analysts at Berenberg Bank. The analysts wrote, “HAMBURG (dpa-AFX Analyser) – Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung fur Deutsche Bank auf Sell” mit einem Kursziel von 4,50 Euro belassen. Sicherheit bezuglich des Werts der Vermogensanlagen in der Bankenbranche sei gegenwartig der Schlusselfaktor fur die Bewertung, schrieb Analyst Eoin Mullany in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Mit Blick auf die Deutsche Bank und die franzosischen Geldinstitute sei er in dieser Hinsicht vorsichtig./bek/nas

Veroffentlichung der Original-Studie: 01.04.2020 / 16:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 fur das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.””

Etsy (NASDAQ:ETSY) had its buy rating reaffirmed by analysts at SunTrust Banks, Inc.. SunTrust Banks, Inc. currently has a $53.00 price target on the stock.

Fission Uranium (OTCMKTS:FCUUF) had its buy rating reiterated by analysts at HC Wainwright. HC Wainwright currently has a $0.30 price target on the stock.

F5 Networks (NASDAQ:FFIV) had its buy rating reaffirmed by analysts at Needham & Company LLC. The firm currently has a $140.00 target price on the stock, down from their previous target price of $160.00.

Siemens Gamesa Renewable Energy (OTCMKTS:GCTAF) had its sell rating reiterated by analysts at JPMorgan Chase & Co.. The analysts wrote, “NEW YORK (dpa-AFX Analyser) – Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung fur Siemens Gamesa vor Quartalszahlen auf Underweight” mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Wegen der Belastungen im Zuge der Covid-19-Krise senkte Analyst Akash Gupta in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Prognose fur die Marge im Geschaftsjahr 2019/2020. Er liegt damit unter dem Ziel des Windkraftkonzerns./ajx/zb

Veroffentlichung der Original-Studie: 02.04.2020 / 18:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2020 / 19:03 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 fur das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.””

General Moly (NYSEAMERICAN:GMO) (TSE:GMO) had its buy rating reissued by analysts at HC Wainwright. HC Wainwright currently has a $0.75 target price on the stock.

Great Portland Estates (LON:GPOR) had its buy rating reaffirmed by analysts at UBS Group AG.

HSBC (LON:HSBA) had its sell rating reiterated by analysts at Berenberg Bank.

HC Wainwright assumed coverage on shares of IDEAYA Biosciences (NASDAQ:IDYA). They issued a buy rating and a $13.00 target price on the stock.

Morgan Stanley began coverage on shares of Passage Bio (NASDAQ:IMRA). They issued an overweight rating and a $35.00 price target on the stock.

SVB Leerink LLC assumed coverage on shares of Passage Bio (NASDAQ:IMRA). The firm issued an outperform rating and a $25.00 price target on the stock.

Legal & General Group (LON:LGEN) had its sell rating reissued by analysts at UBS Group AG.

Lanxess (OTCMKTS:LNXSF) had its buy rating reaffirmed by analysts at HSBC Holdings plc. The analysts wrote, “LONDON (dpa-AFX Analyser) – Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel fur Lanxess von 88 auf 67 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf Buy” belassen. Noch mindestens bis Mitte des Jahres durften die Schatzungen fur die europaischen Chemieproduzenten sinken, schrieb Analyst Martin Evans in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Bis dahin sollten Anleger vor allem auf die Liquiditat der Unternehmen schauen. Nach dem Verkauf des Polybutadien-Geschafts an Saudi Aramco sei die Kapitalausstattung von Lanxess stark./bek/jha/

Veroffentlichung der Original-Studie: 01.04.2020 / 14:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 fur das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.””

Novus Therapeutics (NASDAQ:NVUS) had its buy rating reiterated by analysts at LADENBURG THALM/SH SH. LADENBURG THALM/SH SH currently has a $2.50 target price on the stock.

POET Technologies (OTCMKTS:POETF) had its buy rating reaffirmed by analysts at HC Wainwright. They currently have a $1.50 price target on the stock.

Stanley Black & Decker (NYSE:SWK) had its buy rating reiterated by analysts at Barclays PLC. The firm currently has a $132.00 target price on the stock.

Trulieve Cannabis (OTCMKTS:TCNNF) had its overweight rating reaffirmed by analysts at Cantor Fitzgerald. The firm currently has a $32.00 price target on the stock, up from their previous price target of $30.00.

Trupanion (NASDAQ:TRUP) had its buy rating reaffirmed by analysts at Northland Securities. Northland Securities currently has a $35.00 target price on the stock.

UBS Group (NYSE:UBS) had its buy rating reaffirmed by analysts at JPMorgan Chase & Co.. The analysts wrote, “NEW YORK (dpa-AFX Analyser) – Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung fur UBS auf Overweight” mit einem Kursziel von 12 Franken belassen. Die grossten denkbaren Risiken durch die Covid-19-Krise seien im europaischen Bankensektor noch nicht eingepreist, wenngleich das Chance-Risiko-Verhaltnis nach dem Kurssturz mittlerweile ausgewogener erscheine, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Der Experte rechnet im Basisszenario nun mit einer schrittweise Erholung von der Virus-Krise und senkte seine Gewinnerwartungen. Werde hingen ein langfristiges Rezessionsszenario angewandt, gabe es fur den Sektor ein weiteres Risiko von 15 bis 20 Prozent. Seine Top Picks” sind KBC, BNP Paribas, BBVA, UBS und Barclays./ajx/mis

Veroffentlichung der Original-Studie: 01.04.2020 / 20:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2020 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 fur das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.””

Unilever (NYSE:UL) had its neutral rating reissued by analysts at JPMorgan Chase & Co..

UniCredit (OTCMKTS:UNCFF) had its buy rating reaffirmed by analysts at JPMorgan Chase & Co.. The analysts wrote, “NEW YORK (dpa-AFX Analyser) – Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel fur Unicredit von 16 auf 13 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf Overweight” belassen. Die grossten denkbaren Risiken durch die Covid-19-Krise seien im europaischen Bankensektor noch nicht eingepreist, wenngleich das Chance-Risiko-Verhaltnis nach dem Kurssturz mittlerweile ausgewogener erscheine, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Der Experte rechnet im Basisszenario nun mit einer schrittweise Erholung von der Virus-Krise und senkte seine Gewinnerwartungen. Werde hingen ein langfristiges Rezessionsszenario angewandt, gabe es fur den Sektor ein weiteres Risiko von 15 bis 20 Prozent. Seine Top Picks” sind KBC, BNP Paribas, BBVA, UBS und Barclays./ajx/mis

Veroffentlichung der Original-Studie: 01.04.2020 / 20:14 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2020 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 fur das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.””

