Infineon Technologies (OTCMKTS:IFNNF) Given “Buy” Rating at UBS Group

Infineon Technologies (OTCMKTS:IFNNF)‘s stock had its “buy” rating restated by stock analysts at UBS Group in a research report issued to clients and investors on Tuesday, AnalystRatings.com reports.

The analysts wrote, “ZuRICH (dpa-AFX Analyser) – Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung fur Infineon angesichts der endgultigen Genehmigung der Cypress-ubernahme durch die nun erfolgte Zustimmung in China auf Buy” mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Die regulatorischen Hurden seien nun aus dem Weg geraumt, schrieb Analyst David Mulholland in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die ubernahme durfte nun binnen funf Geschaftstagen vollzogen werden, da alles vorbereitet sei./tih/bgf

Veroffentlichung der Original-Studie: 07.04.2020 / 09:49 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von ยง 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 fur das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.””

Separately, Oddo Securities lowered shares of Infineon Technologies to a “sell” rating in a research report on Thursday, April 2nd. Two analysts have rated the stock with a sell rating, two have assigned a hold rating and six have assigned a buy rating to the company’s stock. Infineon Technologies has a consensus rating of “Hold” and an average price target of $20.94.

Shares of OTCMKTS IFNNF opened at $15.45 on Tuesday. The firm’s 50-day moving average price is $17.98 and its two-hundred day moving average price is $20.44. Infineon Technologies has a 52-week low of $10.99 and a 52-week high of $24.80.

Infineon Technologies Company Profile

Infineon Technologies AG designs, develops, manufactures, and markets semiconductors and system solutions worldwide. The company operates in four segments: Automotive, Industrial Power Control, Power Management & Multimarket, and Digital Security Solutions. The Automotive segment offers automotive microcontrollers for powertrain, safety, and driver assistance systems; 3D ToF, magnetic, and pressure sensors; discrete power semiconductors; IGBT modules; industrial microcontrollers; power and radar sensor integrated circuits (ICs); transceivers; and voltage regulators for use in assistance and safety systems, comfort electronics, and powertrain and security products.

