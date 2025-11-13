Reviewing Maquia Capital Acquisition (MAQC) and Its Rivals

Valuation & Earnings
This table compares Maquia Capital Acquisition and its competitors top-line revenue, earnings per share (EPS) and valuation.
|Gross Revenue
|Net Income
|Price/Earnings Ratio
|Maquia Capital Acquisition
|N/A
|-$960,000.00
|-376.67
|Maquia Capital Acquisition Competitors
|$804.45 million
|$13.44 million
|-7.84
Maquia Capital Acquisition’s competitors have higher revenue and earnings than Maquia Capital Acquisition. Maquia Capital Acquisition is trading at a lower price-to-earnings ratio than its competitors, indicating that it is currently more affordable than other companies in its industry.
Profitability
This table compares Maquia Capital Acquisition and its competitors’ net margins, return on equity and return on assets.
|Net Margins
|Return on Equity
|Return on Assets
|Maquia Capital Acquisition
|N/A
|-10.66%
|10.86%
|Maquia Capital Acquisition Competitors
|-43.03%
|-34.74%
|-5.53%
Institutional and Insider Ownership
Volatility and Risk
Maquia Capital Acquisition has a beta of -0.03, suggesting that its share price is 103% less volatile than the S&P 500. Comparatively, Maquia Capital Acquisition’s competitors have a beta of 1.45, suggesting that their average share price is 45% more volatile than the S&P 500.
Summary
Maquia Capital Acquisition competitors beat Maquia Capital Acquisition on 5 of the 9 factors compared.
Maquia Capital Acquisition Company Profile
Maquia Capital Acquisition Corporation does not have significant operations. It focuses on effecting a merger, capital stock exchange, asset acquisition, stock purchase, reorganization, or similar business combination with one or more businesses or entities. The company intends to focus its search on technology-focused middle market and emerging growth companies in North America. Maquia Capital Acquisition Corporation was incorporated in 2020 and is based in Miami, Florida.
